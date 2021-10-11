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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم "مقبرة البهجة" في سينما زاوية.. غدًا

مقبرة البهجة
مقبرة البهجة

تعرض سينما زاوية فيلم "مقبرة البهجة" غدا الثلاثاء 12 أكتوبر الساعة 7 مساء، وهو الفيلم الروائي السابع للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول وهو أحد أكثر أفلامه التحريضية والشخصية. 

 

يتبع الفيلم شخصية (جينجيرا) أثناء رعايتها لجندي يدعى (إت)، وهو يعاني من مرض نعاس غريب يتلقى علاجه في إحدى المستشفيات مع جنود آخرين. بكثير من التواضع في تنسيق المناظر وإيقاع الفيلم الغير متسارع، نرى تشابك الماضي العسكري لتايلاند وحاضرها مع قصص (جينجيرا) وذكرياتها الخاصة.

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كالعديد من أفلامه، يقدم ابيتشاتبونج حتى احلك التيمات بخفة ويتسلل الفيلم عبر العوالم ("الحقيقية" وغيرها) والأحلام بدرجة من الراحة والسلاسة في الزمان والمكان. الكاميرا لا تطارد الحركة أبداً، ولكن تنتظر بلطف دخول الحدث الهادئ إلى الكادر.


عرض الفيلم في إطار مهرجان كان في 2015 والحجز متاح من شباك التذاكر وأون لاين من موقع السينما دوت كوم.

مقبرة البهجة سينما زاوية أبيشاتبونج ويراسيتاكول و جينجيرا مهرجان كان

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