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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مالمو للسينما العربية يفتح باب تسجيل الأفلام والمشاريع.. تفاصيل

مهرجان مالمو
مهرجان مالمو

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة الثانية عشر للمهرجان، والتي ستعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين ٤-٨ مايو ٢٠٢٢.

وتنقسم مسابقات الدورة لثانية عشر للمهرجان إلى مسابقتين: مسابقة الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية، ومسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية.

وللعام الثامن على التوالي، تستمر مبادرات تمويل أيام مهرجان مالمو لصناعة لسينما العربية لمشاريع الافلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

موعد النسخة الثامنة:

وستقام النسخة الثامنة من أيام ماف لصناعة السينما  في الفترة ما بين ٤-٨  مايو  2022.

تم إنشاء صندوق تمويل المشاريع في مرحلة التطوير لدعم الأفلام الطويلة (الروائية، الوثائقية، الرسوم المتحركة والهجينة) والأفلام القصيرة في مرحلة التطوير. متطلبات التقديم هي إما أن يكون الفيلم عبارة عن إنتاج مشترك مخطط له بين منتج سويدي ومنتج عربي ، أو موضوع الفيلم يتعلق بقضايا الهوية العربية أو الثقافة أو المنفى.

 منصة ما بعد الإنتاج هي مشروع ومبادرة تهدف إلى مساعدة صانعي الأفلام العرب على الانتهاء من أفلامهم من خلال تقديم جوائز عينية لما بعد الإنتاج مثل تصحيح الألوان ومزج الصوت والتوزيع.

مالمو للسينما العربية مهرجان مالمو فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين الدورة الثانية عشر للمهرجان مدينة مالمو بالسويد

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