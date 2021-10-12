للحفاظ على اللغة العربية.. محمد خميس: نعمل على تحويل الكتب لمواد مسموعة

قال الفنان محمد خميس ، إنه يتعجب من تراجع سوق " الفويس أوفر " ، مضيفا : " كان عندنا فترة في مصر ذهبية في سوق الدبلجة ومنها أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة " .



وأوضح الفنان محمد خميس ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " : في اتجاه بنحاول نعمله وهو يعتمد على تحويل الكتب لمواد مسموعة ، معقبا :" أجيال كتير معندهاش الطاقة أنها تقرأ " .



وأكمل : فيه أقوال بتقول أن الفنانين اللي بيتعملوا بالغة العربية مش كتير ، وده كلام صحيح ، معقبا : " مليش دعوه أن في ناس على الوش مش بتعرف تتكلم لغة عربية " .



وتابع : الدول اللي بتعكف على صناعة أعمال فنية عن التاريخ المصري ، بتعمل سمعة لبلدها ، زي سوريا وأيران ، وأعمالهم " يوسف الصديق " ، و " الظاهر بيبرس ".

وفي سياق أخر كشف الفنان محمد خميس ، عن سبب تحوله من دراسة الطب لـ التمثيل ، موضحا أنه كان طالبا متفوقا ومجموعه هو ما ألحقه بالكلية .

