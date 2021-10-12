ذكرى زلزال 1992.. مديحة حمدى: كدت أنسى ارتداء «الطرحة» بسبب الذعر.. وزرت المتضررين من الحدث

تحل اليوم، الثلاثاء، الذكرى الـ 29 لزلزال 1992، والذى شهدت بسببه مصر العديد من الأحداث، خاصة مع تعرض عدد كبير من المصريين إلى حالة ذعر وخوف.

وكشفت الفنانة مديحة حمدى عن ذكرياتها مع هذا اليوم في تصريحات لـ"صدى البلد"، حيث أكدت أنها عند حدوث الهزة الأرضية كانت في منزلها، الا أنها قررت النزول إلى الشارع مسرعة، وتذكرت علي باب الشقة أنها لم ترتد الطرحة فعادت مسرعة.

وأضافت مديحة حمدي: “حرصت بعد ما حدث بساعات على القيام بالدور المجتمعي الذى كنت بدأته منذ عام 1991، لذا قمت بالنزول إلى الأماكن المتضررة من هذا الحدث الأليم، وحاولنا على قدر الاستطاعة مساعدة من تضررت منازلهم من الزلزال ونجحنا في ذلك”.

فردوس عبد الحميد

وكشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، عن ذكرياتها مع هذا الحدث، حيث أكدت أنها كانت حينها تقوم بتصوير أحد الأعمال الدرامية في مبنى التليفزيون المصرى، وكان العمل من تأليف مح جلال عبد القوى.

وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد: “شعرت بهزة أرضية قوية، خلال التصوير في أحد الاستديوهات وتوجهت علي الفور إلى أسفل المبنى ولكنني فوجئت حينها أنني لا أرتدي حذاءً في قدمي”.

نجوى فؤاد

أما الفنانة نجوى فؤاد، فقد كشفت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن ذكرياتها مع هذا اليوم، حيث أكدت أنها لم تشعر بالزلزال، وكانت تجلس في إحدى غرف منزلها برفقة فريق عمل أحد الافلام التي كانت تقوم بتصويرها.

وأضافت نجوى فؤاد: “كنت أستعد للنزول من المنزل لبدء تصوير أحد الأعمال السينمائية وبعض من فريق عمل الفيلم برفقتي وعلى رأسهم الماكيير، ويبدو أن أساس العمارة كان قويا فلم أشعر بالهزة الأرضية”.

وتابعت: “فوجئت أن العاملين معي يخبرونني أن هناك هزة أرضية قوية حدثت ولم أشعر بها، ولكن بعد ذلك وجدت أن الناس تقف في الشارع بملابس البيت”.