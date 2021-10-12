يعمل نجار صباحاً ويبيع أرز بلبن مساءاً.." بلال"يكافح البطالة على كورنيش الأسكندرية..فيديو

"بلال" شاب مجاهد حاصل علة بكالوريوس إرشاد سياحي ، متزوج ولديه أبناء، انتقل من القاهرة الي الأسكندرية حتيطى يعمل ليعيش أهل منزله في حياة كريمة، يعمل صباحاً في محل موبيليات ومساءاً يبيع الزر بلبن على شواطي الاسكندرية.

وقال "بلال" في حوار خاص لـ موقع "صدى البلد" أنه يعمل في بيع الرز بلن منذ سنة ونصف بعد أن اقترحت عليه زوجته ذلك المشروع ،وذلك لأنها مشهورة بين عائلتها بأن تصنع أفضل الحلويات.

وأشار الي أنه لم يخجل من عمله على الشواطي لأنه مؤمن بعبارة "الشغل مش عيب" ،لافتاً الي أن الفضل الأول لزوجته التي تظل طوال اليوم تصنع الرز بلبن وتهتم بتعبئته داخل العلب الخاصة بيها ، بالأضافة الي أنة تعده بشكل كامل حتي ياتي من عمله الساعة 7 مساءاً ويبيعه .

وأختتم بأن الناس والزوار استقبلوه في الشارع بشكل رحب طوال فصل الصيف ، كما أنهم اثنوا على منتجاته ، متمنياً أن يصبح صاحب أكبر محل يبيع الحلويات الشرقية والرز بلبن داخل الأسكندرية.