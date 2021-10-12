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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تحقق مع 7 أفراد أمن في العثور على 13 ألف عبوة لقاح كورونا

أعضاء النيابة الاداريه
أعضاء النيابة الاداريه بالمنيا

تحقق النيابة الإدارية مع 7 أفراد الأمن الخاص بمخازن الأدوية في المنيا، حول واقعة العثور. على  13  الف و412 عبوة من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة بالقرب من ترعة قرية ابشاق بمركز ببني مزار.

وكشفت التحقيقات، وقوع مشاداة كلامية بين أفراد الأمن والسائق، موضحين أن عملية تفريغ الأمصال من السيارة لم تتعد 30 دقيقة، أعقبها مغادرة السائق موقع المخزن متوجها إلى القاهرة.

ومن جانبها امرت النيابة العامة بحبس صيدلي وأمين مخازن وسائق 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن هناك عجزا يصل إلى 18 ألف و 400 عبوة تقدر قيمتها بخمسة ملايين و23 ألف جنيهًا، وأن الكمية التي عُثر عليها أصبحت غير صالحة للاستخدام لوجوب حفظها في درجات حرارة منخفضة وتعرضها لعوامل جوية أثرت على فاعليتها وكفائتها.

وكان فريق من النيابة الإدارية قام بمعاينة موقع وجود اللقاحات وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح "سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألف و 214 عبوة مخصص لـ 26 ألف 428 جرعة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.

كانت أجهزة الأمن في المنيا، قد تلقت بلاغا من أهالي قرية إبشاق ببني مزار ، بالعثور على كميات من لقاح فيروس كورونا المُستجد بجوار الترعة المارة بالقرية، وانتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على كميه من لقاح "سينو فارم" المخصص للوقاية من وباء كورونا تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.

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