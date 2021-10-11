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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. افتتاح مدرسة وانطلاق الدراسة بها في المنيا

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع العمليه التعليميه

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بدء العام الدراسي بمدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز ابوقرقاص، والتي تعد أولى مشروعات المبادرة "الرئاسية حياة كريمة" وتم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق، جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، للمرور على عدد من المدارس بمركز ابوقرقاص ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المراحل التعليمية، والوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة أي عقبات تواجه انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


رافق المحافظ خلال جولته، العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، وعدد من الجهات المعنية.


وأعلن محافظ المنيا دخول 19 مدرسة الخدمة العام الحالي منها 7 مدارس انشاء جديد و12 مدرسة توسعات باجمالي 256 فصل دراسي لتسع 10200 طالبا وطالبة منها مدارس تم الانتهاء منها في مراكز ابوقرقاص وملوي ومغاغة ضمن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة.

وتابع المحافظ انتظام سير العملية التعليمية بمدارس (ابن الخطاب الخاصة – السلام الإعدادية بنزلة جريس) وشهد طابور الصباح بمدرسة بن الخطاب الخاصة وشارك نجلي الشهيد الجندي علاء شحاته عيد بدء العام الدراسي، مقدما لهم التحية والتقدير ولجميع شهداء الوطن الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي مؤكدا أن الدولة لاتنسي أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءا لتراب الوطن.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الحفاظ على الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية والعمل على خلق جيل يتمتع بقدرات ابداعية.

طالب المحافظ خلال جولته بمدرسة السلام الإعدادية، بالحفاظ على الأعمال التي تم تنفيذها في المدرسة، مؤكداً على استمرار جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف الخدمات ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

مناشداً الطلاب بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

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