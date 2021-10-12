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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب تحت عجلات القطار عقب خروجه من المدرسة في المنوفية

صدى البلد

لقي طالب مصرعه تحت عجلات القطار بالقرب من محطة بركة السبع في محافظة المنوفية.

جاء ذلك عقب خروجه من المدرسة الثانوية الصناعية أثناء عبوره الطريق من أعلى قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مباحث شرطة بركة السبع مصرع طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية ببركة السبع اسفل عجلات القطار امام المدرسة .

وتبين أن الطالب من قرية جنزور ويدعي "  احمد .أ .ع " وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بركة السبع.

وطالب الأهالي  بعمل سور يفصل السكة الحديد من أمام المدارس الموجودة بالمنطقة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات حادث قطار مصرع طالب

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