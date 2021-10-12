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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقا لجدول محدد بواقع ٣٠٠ طالب يوميا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدن الجامعية المستجدين و القدامى بالجامعة  بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢  ، بداية من الاحد ٩ اكتوبر ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .


و نوهت ادارة المدن الجامعية بحلوان أنه يتم التسكين وفقًا لجداول منتظمة وذلك عقب تجهيز المدن الجامعية واستعداداتها لإستقبال الطلاب حيث تم إجراء عمليات التعقيم في كافة ارجاء المدينة الجامعية واستخدام الكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على سلامتهم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.


ويتم التسكين بواقع ٣٠٠ طالب وطالبة يوميا وذلك حفاظا على الإجراءات الاحترازية وذلك في ١٠ مباني داخل وخارج الحرم الجامعى بواقع ٥ مباني مخصصة للطلبة و٥ مباني مخصصة للطالبات.


و نوهت ادارة المدن إلى أنه شملت شروط التسكين و القبول تمشل الاتى :

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس .

2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من   الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الدكتور رئيس الجامعة.

 

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