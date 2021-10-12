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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب "سيدات سلة الأهلي": بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد

صدى البلد

أبدي علي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 77-71.

وأضاف "هاشم"، أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية في ظل استعداد الفريق للموسم الجديد،  والرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير في بداية الموسم، مؤكدًا أن الفوز جاء بعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي على حصد اللقب.

وأشار المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي»، إلى أن شخصية الفريق ظهرت بشدة خلال المباراة، في ظل الغيابات والإصابات خلال فترة الإعداد.

وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع سيبذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق لإسعاد الجماهير.
 

الأهلى علي هاشم منطقة القاهرة

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