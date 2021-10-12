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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علاج السرحان في الصلاة.. أمر شرعي لا تغفله

السرحان في الصلاة
السرحان في الصلاة

علاج السرحان في الصلاة.. يعاني كثير من الناس من الشرود أو علاج السرحان في الصلاة، إما لمشكلة ما أو تعلقه بأمر دنياوي أو رغبته في متابعة أمر يتعلق بعمله وغيرها من المسائل المعيشية.. وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي يقول:" هل السرحان في الصلاة حلال أم حرام؟".

علاج السرحان في الصلاة

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السرحان في الصلاة أمر لا يتعلق بحرمانية أو تحليل ولا ينبغي أن ينظر الناس في كل المسائل على أنها حلال أم حرام وفقط، مشيراً إلى أن السرحان ينقص من ثواب الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس له من صلاته إلا ما عقل منها".

ولفت وسام إلى أن علاج السرحان في الصلاة يقوم على صفاء الذهن والنية وقضاء الأمور قبل الدخول للصلاة كي لا ينشغل الإنسان بها في حضرة رب العالمين، ومنها إنه إذا حضرت صلاة العشاء والعشاء قد تم إعداده فليأكل الإنسان ثم يصلي، وكذلك لو أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته فليقم بقضائها ثم الوضوء فالصلاة.

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علاج السرحان في الصلاة

ما علاج السرحان في الصلاة.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن انشغال المُصلي بأفكار أو وساوس شيطانية، عادة ما تودي به إلى السهو والحرمان من الخشوع في الصلاة.

وقال إنها لو كانت هذه الوسوسة من الشيطان وليست حديث نفس، فإنها ستزول مباشرة بمجرد الاستعاذة بالله ، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الوسوسة حديث نفس فستظل تراود المصلي عن صلاته، لذا على الإنسان أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضًا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.

وأجاب عن سؤال: "تأتيني أفكار أثناء الصلاة تلهيني عنها، وتجعلني أسهو كثيرًا، وأستعيذ بالله من الشيطان، لكن تلك الأفكار تظل تراودني؟"، موضحا أنه على المُصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في حال راودته الوساوس الشيطانية، ويكمل صلاته ، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة".

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كيفية التخلص من السهو في الصلاة

وقال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح «فخر»، خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهوا، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حُكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

وأضاف: "وثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".

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