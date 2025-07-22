إنقاذ مغربي حاول السباحة إلى إسبانيا باستخدام عوامة وزعانف

أنقذت عائلة كانت تبحر قبالة سواحل الأندلس شابًا مغربيًا حاول الوصول إلى إسبانيا عبر البحر مستخدمًا عوامة مطاطية وزعانف سباحة فقط، في مغامرة خطيرة للبحث عن مستقبل أفضل.

وبحسب صحيفة «دياريو سور»، وقع الحادث في 16 يوليو الجاري على بعد 13 ميلاً بحريًا جنوب بلدة بنالمادينا، حيث لاحظت العائلة حركة غريبة في المياه، اعتقدت في البداية أنها طائر، لكنها اكتشفت عبر المنظار أنها لشخص يسبح وحيدًا في عرض البحر.

وقد أظهرت مقاطع مصورة الشاب المنهك وهو يقترب من اليخت ليلقى له حبل النجاة. وبعد إنقاذه، قدمت له العائلة الماء والطعام والملابس، قبل أن تسلمه إلى خفر السواحل الإسباني الذي نقله إلى ميناء ملقة لتلقي الرعاية وتسليمه للصليب الأحمر والشرطة.

ووفق الجمعية الملكية لقادة اليخوت الإسبانية، كان الشاب يرتدي بذلة غوص خفيفة، ولم يكن بحوزته سوى عوامة وزعانف. وأكدت الجمعية أنه كان في حالة إنهاك شديد ولم يتحدث تقريبًا أثناء إنقاذه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه المحاولات الخطيرة ليست نادرة، حيث يسعى العشرات من المهاجرين، أغلبهم من الشبان، لعبور البحر باستخدام أبسط الوسائل كالعوامات ولعب الأطفال، في ظل عجزهم عن تأمين وسائل نقل أكثر أمانًا.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي 572 شخصًا مصرعهم العام الماضي أثناء محاولتهم العبور من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، فيما توفي 151 شخصًا منذ بداية هذا العام، مما يعكس خطورة هذا الطريق البحري الذي يفصل بين المغرب وإسبانيا.