طارق فهمي : مصر لم توظف ملف اللاجئين لحسابات سياسية|فيديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، تعليقا على مشاركة الرئيس السيسي في قمة تجمع فيشجراد، إن الفيشجراد مجموعة اقتصادية ظهرت مؤخرا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف طارق فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، ان مصر تتحرك في الاتجاهات الجديدة للأوروبيين سواء على مستوى الدول الأوروبية الكبرى أو التجمعات الاستراتيجية والاقتصادية مثل الفيشجراد ".

وتابع طارق فهمي :" كان من المهم أن يشارك الرئيس السيسي في هذا التجمع لنقل رسائل مباشرة عن التحديات التي تواجه الشرق الأوسط والأمن الأوروبي ".

وأكمل طارق فهمي : "الرئيس السيسي تحدث عن فكرة انهيار الدولة الوطنية وخطر الإرهاب وتحدث أيضاً بمهارة عن كيفية نجاح مصر في مواجهة الإرهاب".

ولفت طارق فهمي : "مصر لم توظف ملف اللاجئين لحسابات سياسية ومصر حريصة على مساعدة اللاجئين إنسانياً".