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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الجيم.. دنيا بطمة تستعرض لياقتها وتمارس رياضة الكيك بوكسينج

دنيا بطمة
دنيا بطمة

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها مقطع فيديو جديدًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"


وظهرت المغربية دنيا بطمة  في إحدى الصالات الرياضية وهي تمارس تدريبات رياضية شاقة وتتدرب على رياضة "الملاكمة"، برفقة مدربها.


وتصدر اسم دنيا بطمة محرك البحث “جوجل”، بعد وصول مشاهدات برومو أغنيتها الجديدة “حب المصالح” إلى ما يقرب من  مليون مشاهدة بعد  طرحه على موقع “يوتيوب”. 
 
وطرح حساب شركة الترك للإنتاج الفني، برومو أغنية دنيا بطمة الجديدة من إخراج وإنتاج زوجها محمد الترك وعلق عليها قائلا: "قريبا.. حب المصالح.. غناء ملكتي دنيا بطمة".

 
وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

 

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.
 
أبرز المعلومات عن الفنانة دنيا بطمة:

-ولدت فى 1 أبريل عام 1991، وتبلغ من العمر 30 عاما.
تنتمي دنيا بطمة لعائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية «ناس الغيوان»، والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة.


-دنيا بطمة ابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.
-شاركت دنيا بطمة في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «آراب آيدول».
- حصدت دنيا المركز الثاني بالبرنامج، إذ كانت تنافس الفنانة المصرية كارمن سليمان التي احتلت المركز الأول. 

- لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة «أراب آيدول».


شاركت دنيا بطمة في برنامج «Studio 2M»، أحد أشهر البرامج اكتشاف الأصوات في المغرب، واحتلت مرتبة مشرفة.


أنهت دراستها في مجال السياحة، قبل مشاركتها في البرنامج الشهير «أراب آيدول» عام 2011.


تزوجت من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية حلا الترك، التي سبق، وأن شاركت في برنامج «أراب جوت تالنت»، عام 2013.


 رزقت دنيا بطمة، في عام 2017، بابنتها الأولى، التي أسمتها غزل.


انهارت دنيا ودخلت في نوبة من البكاء، بسبب خلافاتها مع حلا الترك، ابنة زوجها، التي وصلت حد السوشيال ميديا، وتحدثت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «لو فيه فنانة غيري في الهم ده، أبصملك إنها تعتزل، ربنا العارف مين الظالم ومين المظلوم، طلع عليا إشاعات من أقرب الناس اللي كانت عايشة معايا، فأمر طبيعي إن الناس تصدقها».

 

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الفنانة المغربية دنيا بطمة تستعرض لياقتها في الجيم تدريبات رياضية البوكس

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