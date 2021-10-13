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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بأربع محافظات.. اليوم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 16 طنًّا من لحوم الأضاحي  اليوم الأربعاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( كفر الشيخ- الفيوم- الدقهلية- البحيرة ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل محافظة ، وذلك للأسبوع الحادي عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وقالت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 1184 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وأكدت  غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي

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