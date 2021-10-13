ممدوح عبد العليم قائما بأعمال وكيل تجارة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتور ممدوح عبد العليم سعد موافى المساعد بقسم الرياضة والاحصاء والتأمين بكلية التجارة بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١٠ ولمدة عام .

وعلى جانب آخر .. تنظم جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع مجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للثقافة، وذلك يوم السبت الموافق ١٨ ديسمبر المقبل .

ويمكن المشاركة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة والعاملين وجميع طلاب الجامعة بإنتاجهم الأدبي في مجالات شعر الفصحى ، شعر العامية ،كلمات أغاني، القاء الشعر ،القصة القصيرة ، كتابه المقال ، السيناريو والحوار ، الرواية و التأليف المسرحي.

وسيتم تقييم الأعمال المقدمة لكل فئة من فئات المتقدمين بصفة مستقلة ،فئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، فئة الموظفين وفئة الطلاب مع مراعاة فارق السن والخبرات والتخصصات .

وسيتم تحكيم ومراجعة جميع الأعمال المقدمة من خلال لجان تحكيم متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، مع تكريم الأعمال المتميزة بكل فئة خلال الاحتفالية.

للمزيد من المعلومات والتقديم من خلال الدخول علي الرابط التالي :

http://competition.asu.edu.eg/Arabic-language علما بأن أخر موعد لتقديم الأعمال 25 نوفمبر 2021