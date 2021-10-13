جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

يعقد اليوم بمدرج المحلاوى بكلية الطب جامعة عين شمس اجتماع المجلس الأعلي لشئون الدراسات العليا والبحوث ،برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات و بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات ،و ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث .

جدير بالذكر أن مدرج المحلاوى يعد أحدث مدرج بجامعة عين شمس والذى تم تطويره علي أحدث النظم العالمية ويتم بداخله عقد محاضرات الطلاب والدراسات العليا واللقاءات العلمية ومختلف المؤتمرات البحثية.