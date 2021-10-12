أخبار التعليم.. حل أزمة جلوس الطلاب على الأرض بمدرسة الخانكة.. وإعادة 17 ألف قطعة أثرية للعراق بدعم من اليونسكو

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فرشناه.. وزير التعليم يعلن حل أزمة جلوس الطلاب على الأرض بمدرسة الخانكة



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الانتهاء من أعمال فرش أحد الفصول التعليمية بمدرسة المثلث التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، والذى شهد صور جلوس طلاب الفصل على الأرض فى أول أيام العام الدراسى الجديد لخلوه من المقاعد الخاصة للطلاب.

لطلاب حقوق جامعة عين شمس.. طريقة الدخول إلى منصة التعليم الإلكتروني



قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إن الكلية تكثف استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد.

وشدد الدكتور ناجي عبد المؤمن خلال تصريحاته لصدى البلد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي

جائزة جامعة بنها التقديرية للدكتور عبدالله زلطة في مجال حقوق الإنسان



فاز الدكتور عبدالله زلطة أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها بجائزة الجامعة التقديرية في مجال حقوق الإنسان تقديرا لأنشطته ومؤلفاته وعضويته في احدي منظمات حقوق الإنسان، وكرمه د. جمال سوسة الرئيس الجديد لجامعة بنها في الحفل الذي أقيم بمناسبة يوم التميز العلمي.

بعد واقعة جلوس التلاميذ على الأرض..خصم 5 أيام لمديرة مدرسة الخانكة بالقليوبية



أصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية قرارا بخصم 5 أيام من راتب "ص. أ" مديرة مدرسة الخانكة الابتدائية بنين ونقلها إلى مدرسة أخرى في واقعة جلوس الطلاب على الأرض في أول يوم بالعام الدراسي الجديد وذلك بعد أن أثبتت تحقيقات الشؤون القانونية إهمالها في التجهيزات داخل المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وزير التعليم العالي: إعادة 17 ألف قطعة أثرية للعراق بدعم من اليونسكو



أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على اهتمام المجموعة العربية بالعلوم من أجل تقليص الفجوات المعرفية والرقمية، مشيدًا بتوصيات المنتدى الإقليمي الأولِ للعِلم المفتوح في الوطنِ العربيّ الذى عقد بمصر الشهر الماضي، والتي أكدت دور العلم المفتوح في زيادة التعاون العلمي المشتركِ إقليميًّا ودوليًّا، فضلاً عن تَبَادُلِ المعلوماتِ من أَجْلِ نَشْرِ المنفعةِ للمجتمع، ودعمِ نُظُمِ المعرفةِ واتخاذِ القرار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.

بسبب تأخر الباص.. شاهد| الغضب يسيطر على أولياء أمور مدرسة خاصة بالفيوم



أطفال في كجي وان ، في إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم، ذهبوا إلي مدرستهم من الساعة السادسة صباحاً ، وحتى الساعة السادسة مساء ، لم يعودوا إلي منازلهم مما أدى إلى فقدان الأعصاب لدى أولياء الأمور وفزعهم علي أبنائهم.