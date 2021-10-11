بسبب تأخر الباص.. شاهد| الغضب يسيطر على أولياء أمور مدرسة خاصة بالفيوم

أطفال في كجي وان ، في إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم، ذهبوا إلي مدرستهم من الساعة السادسة صباحاً ، وحتى الساعة السادسة مساء ، لم يعودوا إلي منازلهم مما أدى إلى فقدان الأعصاب لدى أولياء الأمور وفزعهم علي أبنائهم.

وتوجه أولياء الأمور إلي المدرسة لمعرفة أسباب تأخير أبنائهم، وعدم عودتهم إلي السادسة مساء ، فكان الرد سلبيا من إدارة المدرسة، مؤكدين لهم أن سبب ذلك عدم معرفة السائق بمكان منازل كل طفل مما أدى إلي تأخيرهم، وسوف يتم محاسبة المشرفة وقائد الباص بسبب تأخير الأطفال وتوتر أولياء الأمور.

وأكدت أحد أولياء الأمور، أنه تم الاتصال بقائد الباص والمشرفة للاطمئنان علي أولادهم ومعرفة مكان الباص، لكي يأتوا لاستلام أطفالهم من المكان المحدد في توقف الباص، وكان الرد سلبيا مما ذاد التوترات بين الأهالي خوفه علي أطفالهم.

وأضافت أحد أولياء أمور الأطفال، أن الأطفال لم يأكلوا وقد مر عليهم 12ساعة ، بين ذهابهم إلي المدرسة ، والعثور عليهم داخل الباص منهم من كان نائما علي أرضيه الباص ، ومنهم الكثير تم قضاء حوائجهم في ملابسهم.

وطالب أولياء الأمور من مديرية التربية والتعليم قسم التعليم الخاص، بعمل تحقيق ومحاسبة إدارة المدرسة ، على ما حدث لأبنائهم وما تسببوا فيه من توتر لأولياء الأمور .