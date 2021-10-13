تنطلق فعالياته غدا.. بدء تأهيل وإصلاح منطقة حريق مهرجان الجونة

عرض المؤتمر الصحفي لـ مهرجان الجونة السينمائي ، مجموعة من صور بدء أعمال إعادة التأهيل والإصلاح لمنطقة الحريق الذي نشب اليوم.

واندلع صباح اليوم، حريق داخل منتجع الجونة وبالتحديد بالقاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة قبل انطلاقه بـ ٢٤ ساعة السينمائي بها حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ،وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.