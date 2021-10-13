تعرف علي وحش مازيراتي MC20 .. مواصفات و أسعار

تتميز فئة السيارات الرياضية الخارقة صاحبه الأداء العالي بقوتها و روعة تصميمها التي تبهر الأنظار و تجذب أنتباه محبي و عشاق السيارات حول العالم ، و ذلك رغم أرتفاع ثمنها و نزول أغلبها الأسواق بنسخ و أعداد محدودة جداً .

و لا يخفى عن الكثير شركة مازيراتي الأيطالية و التي تتميز و تشتهر دائما بسياراتها في هذه الفئة المذهلة مثل سيارتها الجديدة MC20 موديل 2021 .

و تستمد سيارة مازيراتي MC20 موديل 2021 قوتها من محرك V6 القوي ، و الذي قامت مازيراتي بتصنيعة بنفسها بعد توقف دام لأكثر من 20 عاماً ، و تم تصنيف هذا المحرك كواحد من أقوى المحركات في العالم و هو محرك V6 علي شكل حرف V يعرف بأسم نينيتو ، و يأتي بسعة 3000 سي سي مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 621 حصان .

و عزم دوران يصل الي 730 نيوتن/متر متصل مع ناقل حركة مزدوج القابض مكون من 8 سرعات و تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات حتي 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 2.9 ثانية فقط و تصل سرعتها القصوى 325 كيلومتر/ساعة .

و من الخارج تتوفر مازيراتي MC20 موديل 2021 بهيكل رياضي مذهل و نحيف يحتوي رفارف كبيرة متموجة للخارج تم أستخدام الكاربون فايبر في تصنيعة ليعمل علي تقليل وزن السيارة و زيادة سرعتها عند الأنطلاق بشكل أفضل و أقوى .

و من الداخل جاءت مازيراتي MC20 موديل 2021 بتصميم عصري كعادة مازيراتي التي تهتم بأدق و أصغر التفاصي التي توفر راحة و رفاهية أكبر للسائق مثل دعم أندرويد أوتو و أبل كار بلاي و بلوتوث و USB و نظام ملاحة متطور لمساعدة السائق علي تحديد المسار.

يبلغ سعر سيارة مازيراتي MC20 موديل 2021 نحو 310 ألف دولار أمريكي .