الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بمنع مشروع استيطاني يفصل القدس عن محيطها

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، وبصفة خاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة.



وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال قرار الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، إلى حسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد وبالقوة.



وأدانت بأشد العبارات مصادقة بلدية الاحتلال في القدس اليوم، على قرار بالاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، لصالح إقامة مبان عامة، وشق طرق وتنفيذ أعمال بناء في مستوطنة "جفعات همتوس".



وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الجنوب، خاصة بعد أن بدأت سلطات الاحتلال بإقامة البنية التحتية لمستعمرة "عطروت" لفصل القدس من الجهة الشمالية، إضافة إلى تغيير معالمها الحضارية وواقعها الديمغرافي، عبر خنقها بمدن استيطانية ضخمة من الجهات الأربع وبجدار فصل عنصري بغيض، تؤدي في النهاية إلى تفتيت البنية الديمغرافية والمجتمعية الفلسطينية في القدس، وتحويلها إلى أشلاء متناثرة تغرق في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي أيضا إلى عمليات طرد وتهجير قسري لمناطق وأحياء فلسطينية بأكملها خارج المدينة المقدسة.