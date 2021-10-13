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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استمرار عقده .. الأهلي يوجه رسالة مهمة لـ موسيماني

صدى البلد

نشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى رسالة إلي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي  "فيسبوك"، وكانت مصحوبة بصورة لبيتسو موسيمانى.

وعلق الحساب الرسمي للأهلي: "طريقنا واحد.. وهدفنا واحد"، وذلك بعد الإعلان عن إستمرار بيتسو موسيماني فى تدريب الفريق الاول حتى نهاية عقده.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل علي ملعب ملعب جنرال سيني كونتش في دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن حصولها على حقوق البث الخاصة بمباراة الحرس الوطني، التي تقام  في تمام الساعة 5:30 مساء، حيث يتم بثها عبر قناة الأهلي بشكل مباشر.

كان مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهد اليوم انتظام اللاعبين الدوليين عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما انتظم بقية اللاعبين في المران بصورة طبيعية.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي اليوم، تدريبات بدنية وفنية قوية لحراس المرمى، تحت قيادة ميشيل يانكون الذي حرص على تخصيص فقرات متنوعة لثلاثي حراسة المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الخميس، في طريقها إلى النيجر، وذلك استعدادًا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، في بداية مشوار الفريق، للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة غدًا بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر، وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

 

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