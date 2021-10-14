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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رجاء إضافة تفاصيل الواقعة في خلفية الخبر////أول تعليق لـ مجلس أمناء التعليم على واقعة طالب زراعة ميت علوان

الدكتور طارق عمارة
الدكتور طارق عمارة

يتقدم الدكتور طارق عمارة، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس الأمناء بمحافظة كفرالشيخ بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس الموقر بخالص العزاء والمواساة في وفاة الطالب الشهيد عيد محمد حلمي شحاتة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان للتعليم الأساسي بكفرالشيخ  ولأسرته المكلومة في هذا المصاب الجلل.

 

وقال «عمارة»، خلال بيان له، «ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».


وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس الأمناء بمحافظة كفرالشيخ،  «وفي هذا الصدد يستنكر المجلس  ويرفض أي سلوكيات خارجة عن القيم والأخلاقيات التربوية القويمة التي يجب أن تسود المجتمع المدرسي».
 

وأشار الدكتور طارق عمارة، إلى أن المجلس يؤكد ضرورة أن ينتظر الجميع التحقيقات الرسمية وما ستسفر عنه وألا نستبق بإصدار أحكام من شأنها أن تحيد بنا عن الحقيقة..كما أننا نطالب بتوقيع أقصي عقوبة على الخارجين على القيم المجتمعية والقانون.

 

وكان المئات من أهالي كفر الشيخ، مساء الأربعاء، شيعوا جنازة الطالب عيد محمد حلمي، الذي راح ضحية مشاجرة مع 3 من زملائه أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة، وسط حالة من الحزن والبكاء.


وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من قسم أول شرطة كفر الشيخ، بوصول الطالب عيد محمد حلمي، 14 سنة، بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية، إلى مستشفى كفرالشيخ العام مصابًا بحالة إغماء، إثر إصابته في مشاجرة مع زملائه، وجرى نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وتوفي عقب ذلك متأثرًا بإصابته.
 

وزارة التربية والتعليم كفرالشيخ المعلمين التربية والتعليم المجتمع تحقيق تحقيقات القانون محافظة كفرالشيخ

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