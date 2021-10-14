عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استمرار عقد موسيماني.. هاشتاج بداية للتاريخ يا أهلي يتصدر تويتر

صدى البلد

تصدر هاشتاج بداية للتاريخ يا أهلي تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن إستمرار بيتسو موسيماني فى تدريب الفريق الاول حتى نهاية عقده.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، وكانت ردود الفعل تشجيعية للفريق على استعادة البطولات والأمجاد.

txt

بعد استمرار عقده .. الأهلي يوجه رسالة مهمة لـ موسيماني

txt

مدرب بطل النيجر : الشناوي الأخطر في صفوف الأهلي .. فيديو

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل علي ملعب ملعب جنرال سيني كونتش في دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن حصولها على حقوق البث الخاصة بمباراة الحرس الوطني، التي تقام  في تمام الساعة 5:30 مساء، حيث يتم بثها عبر قناة الأهلي بشكل مباشر.

كان مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهد اليوم انتظام اللاعبين الدوليين عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما انتظم بقية اللاعبين في المران بصورة طبيعية.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي اليوم، تدريبات بدنية وفنية قوية لحراس المرمى، تحت قيادة ميشيل يانكون الذي حرص على تخصيص فقرات متنوعة لثلاثي حراسة المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الخميس، في طريقها إلى النيجر، وذلك استعدادًا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، في بداية مشوار الفريق، للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة غدًا بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر، وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

الأهلى موسيمانى أبطال الأهلي أخبار النادي الأهلي اليوم أخبار الناي الاهلي

ترشيحاتنا

أوبو تستعد لطرح موبايل K9s.. تعرف على المواصفات.. صور

تعرف على طرق حماية السيارة أثناء القيادة

ابن النجم فنان.. زينب يوسف شعبان تتجه للتمثيل.. ونور خالد النبوي لفت الأنظار في الاختيار 2

دعاء الاستخارة للخطوبة.. أفضل وسيلة قبل الارتباط بين الشاب والفتاة

مرض رئوي نادر يهدد حياتها..سيدة تطلق تحذيرا مفجعا من السجائر الإلكترونية

الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ