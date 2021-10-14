مدير المدرسة اللي مش هيسلم الكتب بسبب المصاريف همشيه..محافظ جنوب سيناء يحذر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه وجه بتسليم الكتب للطلاب دون التقيد بالمصاريف، على الرغم من إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بعدم تسلم الكتب إلا بعد سداد المصروفات.

وأضاف عمرو حنفي في مداخاة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، قائلاً: " معقباً: "أهالينا وأهالي البدو يجب أن تكون لهم معاملة خاصة حتى في سداد المصروفات .. لذلك أنا اتخذت القرار ده عشان أهالي جنوب سيناء ميحسوش بالفرق بينهم وبين المحافظات الأُخرى".

ونوه محافظ جنوب سيناء، قائلاً: " أنا زورت مدارس انهاردة ودخلت الفصول وسألت الطلاب فين الكتب! قالولي مستلمنهاش .. قولتلهم مستلمتوهاش ليه! .. قالولي عشان المصاريف .. ولما تواصلت مع المسئولين في المدرسة .. قالولي أصل ديه تعليمات من الوزارة بإن محدش يستلم الكتب إلا بعد دفع المصروفات .. ليه يعني!.. فين المسئولين! .. الكلام ده مش عندي أنا .. أنا عندي ناس غلابة .. اوعوا تفتكروا ان جنوب سيناء هي شرم الشيخ .. جنوب سيناء هي أبو زنيمة، والطور،وغيرهم".

وأردف معمرو حنفي قائلاً: "لذلك اتخذت هذا القرار فوراً أثناء وجودي في الفصل .. وتواصلت مع السكرتير العام منذ قليل لتطبيق هذا القرار .. ومدير المدرسة اللي مش هينفذه هديله جواب وهمشيه".

وطمأن أهالي جنوب سيناء قائلاً: "الغير قادر على دفع المصاريف أنا هدفعها .. وديه حصلت وبتحصل كتير .. أنا بقالي 3 سنين بالفعل بدفع 5 آلاف لكل طالب مساهمة لهم من أجل احياء التجربة .. لازم القائد والمسئول يحس بالمواطن والأولاد".

وكشف محافظ جنوب سيناء عن مروره بوعكة صحية وخضوعه لإحدى العمليات الجراحية خلال الفترة القادمة.