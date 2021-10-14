موعد اعتزال وليد سليمان.. ودور تريزيجيه فى احتراف أحمد ياسر ريان

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، موعد اعتزال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ودور محترفنا محمود حسن تريزيجيه في انضمام أحمد ياسر ريان إلى ألتاي سبور التركي.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش": "أعتقد أن أغلى لاعب في موسم الانتقالات الماضي كان أحمد رفعت الذي انضم إلى فيوتشر".

وأضاف: "توقعت فشل انتقال أليو ديانج إلى جالطة سراي لأن هناك أندية تظهر وكأن لديها أموال وهي في الحقيقة لا تمتلك أموالًا، مثل جالطة سراي، ومن الصعب على نادي مثله أن يدفع 6 أو 7 ملايين دولار في صفقة وخاصة في هذا التوقيت، الأندية تبدأ في التعافي بعد أزمة كورونا".

واستكمل: "محمود حسن تريزيجيه أدى دورًا جيدًا في انتقال أحمد ياسر ريان إلى فريقه التركي التاي سبور، والمدير الفني للفريق كان يرفض مشاركة ريان في أولمبياد طوكيو، وتريزيجيه تحدث مع المدرب وأقنعه وكان يشيد بقدرات ريان كثيرًا".

وواصل: "عبد الرحمن مجدي لم يكن يستحق التواجد في أولمبياد طوكيو، رغم إنني وكيله، ولكن كان هناك لاعبين آخرين يستحقون التواجد بدلًا منه".

واستطرد: "وليد سليمان مستمر مع الأهلي حتى نهاية موسم 2021-2022، وسيعتزل بعد ذلك، ومحمد محمود تلقى عروضًا كثيرة، تقريبًا من كل الأندية وبأموال كثيرة ولكن رفضنا، يحتاج أن يقف على أقدامه وهو في الأهلي، وإذا جاء شهر يناير وهو ما زال لم يشارك، سنجلس ونتحدث".

واختتم: "بيراميدز طلب التعاقد مع وليد سليمان في وقت من الأوقات، في فترة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، ولكنه رفض أن يرحل عن الأهلي".