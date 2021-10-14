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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجموعة السبع تضع إرشادات للبنوك المركزية بشأن إصدار العملات الرقمية

صدى البلد

صدق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.

وبحسب بيان مشترك لـ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لـ G7، عقب اجتماعهم في واشنطن، "الابتكار في مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة ولكنه يثير أيضا قضايا سياسية عامة وتنظيمية كبيرة".

وأضافوا "يساعد التنسيق والتعاون الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكار في القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد محلية وعبر الحدود مع كونه آمنا للمستخدمين والنظام المالي الأوسع".

وشددوا على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن "تدعم ولا تضر" قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.

يذكر أن البنوك المركزية العالمية تكثف جهودها لتطوير عملاتها الرقمية في سبيل تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

التنسيق والتعاون التعاون الدولي النظام المالي العملات الرقمية البنوك المركزية مجموعة السبع

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