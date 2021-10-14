الجيش اللبناني يطالب المدنيين بإخلاء الشوارع.. ويؤكد: إطلاق النار على أي مسلح

طلب الجيش اللبناني من المواطنين المدنيين إخلاء الشوارع في منطقة أعمال العنف وإطلاق النيران العشوائي في الطيونة ومحيط قصر العدل جنوبي العاصمة بيروت.



وأكد الجيش اللبناني ،في بيان اليوم، أن وحداته سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وبإتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.



وكان الجيش اللبناني قد أعلن منذ قليل أن قواته قامت بتطويق منطقة الطيونة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم، موضحا أنه خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية بالعاصمة بيروت تعرضوا لإطلاق نار في منطقة الطيونة- بدارو مما أسفر عن سقوط مصابين.