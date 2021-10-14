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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عبد الحليم تتألق بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


تألقت هند عبد الحليم بلقطات بالأبيض والأسود وماكياج قوي وشعر منسدل وعلقت على الصور قائلة: "الفتيات الصغار مع أحلام يصبحن سيدات ناضجات لهن رؤية".


يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، آيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.


العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

جلسة تصوير اعمال هند عبد الحليم مسلسل وكل ما نفترق الابيض والاسود هند عبد الحليم

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