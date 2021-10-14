هند عبد الحليم تتألق بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



تألقت هند عبد الحليم بلقطات بالأبيض والأسود وماكياج قوي وشعر منسدل وعلقت على الصور قائلة: "الفتيات الصغار مع أحلام يصبحن سيدات ناضجات لهن رؤية".



يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، آيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.



العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.