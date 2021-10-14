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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابة الشناوي .. حمدي فتحي يوجه رسالة لـ حارس مصر الأول

الشناوي
الشناوي

وجه حمدى فتحى نجم الاهلي، رسالة دعم لزميله محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والقلعة الحمراء، بعد إصابته في مباراة ليبيا الأخيرة مع الفراعنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.


ونشر حمدى فتحي صورة له مع محمد الشناوي عبر ستورى حسابه على موقع إنستجرام وكتب عليها: "سلامتك يا حبيبي وان شاء الله ترجع لنا بالسلامة قريب".


ويبدأ محمد الشناوي قائد الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق الأحمر بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر الأخيرة ضد ليبيا وخروجه مصابا لعدم القدرة على استكمال المباراة.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي بالأهلي برنامج علاج الشناوي ومراحل تأهيل القائد من أجل العودة للملاعب في أسرع وقت ممكن.

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت الاثنين الماضي في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

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IMG_٢٠٢١١٠١٤_٠٤٠٢٥٨
محمد الشناوي حمدي فتحي المنتخب الوطني نجم الأهلي الجهاز الطبي فحوصات طبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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