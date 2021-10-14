منظمة حفلات ليلة الحنة تكشف الجديد في رسومات العرائس.. فيديو

قالت هيام عبد الله منظمة حفلات ليلة الحنة للعرائس، إنه يتم تصميم ديكورات مختلفة لـ ليلة الحنة وفق رؤية العروسة ويتم تنظيم عرض استعراضي في ليلة الحنة .

وأضافت هيام عبد الله في حوارها مع الإعلامية أمينة شلباية في برنامج " في إيد أمينة " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" أصبح هناك ألوان في رسم الحنة على يد العروسة".

وتابعت هيام عبد الله :" يتم رسم أشكال ورسومات مختلفة باستخدام الحنة السوداء ويتم اضافة الوان بـ حنة حمراء وخضراء"، مضيفة:" تحتاج رسمة الحنة إلى نصف ساعة كي تنشف ".

وأكملت هيام عبد الله :" أكثر الرسومات التي يتم طلبها في رسم الحنة عبارة عن جمل وكلمات معينة ترتبط بالعروسة والعريس ".

وقامت هيام عبدالله برسم أشكال مختلفة من الحنة على يد فتاة على الهواء .