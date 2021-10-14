وصول الضيوف المشاركين في مهرجان الجونة.. شاهد

بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بـ مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن.



وبدأ الضيوف المشاركون في الحفل بالتوافد استعدادا للمشاركة بالمهرجان، على رأسهم الفنانة نسرين طافش وبشرى وأروى وناردين فرج.



وأعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي كما هما، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريق قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح أمس الأربعاء، حيث نجح رجال المطافي في السيطرة عليه، فيما نقلت عربات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

تعليق بشرى



وعلقت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة، على الحريق الذى نشب أمس في محيط مسرح بلازا، الذى تقام فيه بعض فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



وقالت بشرى: "اتخضينا من اللي حصل، والمسرح سليم في الجانب الذي يقام فيه الفعاليات الرئيسية، وبشكر كل من ساعد في إخماد الحريق، وتواجدت بالمستشفى بنفسي للتأكد من عدم وجود أي إصابات".

مدير المهرجان

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: “حوادث مثل حادث حريق جزء بمنطقة محيطة بالمسرح واردة، وكما عودتنا الجونة سيتم إصلاح هذه التلفيات في فترة وجيزة جدا، والضرر الذي حدث بمنطقة محيطة بالمسرح فقط، والأهم أنه لم تكن هناك إصابات أو خسائر بالأرواح، وهذا المهرجان سوف ينبعث مهما كانت العقبات، ونحن في حالة جيدة”.



