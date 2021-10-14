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رئيس التحرير
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طبيب نفسي: تحديد الأب مكافأة لـ ابنه يجعله منظما وملتزما في المدرسة|فيديو

عمرو سليمان
عمرو سليمان

قال  الدكتور عمرو سليمان استشاري الطب النفسي، إن الأب والأم هما من يقومان بتربية الأبناء، ويعملان على تشكيل وتكوين عقلية الأبناء.

 

وأضاف سليمان في حواره  على قناة " إكسترا نيوز “، :”  جائحة كورونا خلتنا نكتشف حاجات جديدة بين شركاء المنزل الواحد ، والبعض اكتشف مواهب أبنائه ".

 

وتابع :"  جائحة كورونا ساهمت في وجود حالة من التقارب بين الآباء والأمهات والأطفال، ولكن جائحة كورونا  تسببت في فقدان النظام في فكرة التعلم والذهاب إلى المدرسة وتلقي تعليم مباشر أمام المعلم وتم الاتجاه الى التعليم الالكتروني عن بعد بسبب الجائحة ".

 

وأكمل عمرو سليمان :" تم الاتجاه على التكنولوجيا  في التعليم وهذا أمر في غاية الأهمية الآن، ولم نتكيف حتى الآن مع التكنولوجيا في تعليم الأطفال عن بعد ".

 

ولفت سليمان :"  من أجل ربط الابن بالمدرسة مرة أخرى بعد  فترة من التعليم عن بعد بسبب كورونا جائحة كورونا، يمكن أن يقوم الأب بتحديد مكافأة لـ ابنه كلما كان منظما وملتزما في المدرسة".

 

وتابع عمرو سليمان : على الآباء والامهات أن يدخلوا داخل عقول أبنائهم من اجل فهم متطلباتهم".
 

الأبناء طبيب نفسي الاطفال المدرسة اخبار التوك شو

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