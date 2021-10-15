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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل جديدة لـ فورد رينجر 2023 القادمة .. صور

تفاصيل جديدة لـ فورد
تفاصيل جديدة لـ فورد رينجر 2023 القادمة

استطاعت شركة فورد الامريكية أن تقدم حزمة متنوعة من السيارات القوية، فمن بين فئة السيدان والهاتشباك والكروس أوفر والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، تبقى فئة البيك اب هي احد الرموز اللامعة داخل اسطول فورد العريق.

وتعتبر النسخة فورد رينجر واحدة من الاصدارات القوية لتلك الفئة، ويبدو ان فورد واصلت شويق عملائها عبر مقطع فيديو إلى جانب بعض الصور، وذلك بعد ان ظهرت النسخة 6G من رينجر بدون تمويهات، ويبدو أن فورد رينجر 2023 القادمة سوف تحمل الكثير من الامكانيات الفنية إلى جانب التصميم الخارجي العملاق.

توقعات بشأن محرك فورد رينجر 2023 

 

تشير بعض التوقعات حول حصول السيارة فورد رينجر 2023 على محرك رباعي الاسطوانات طراز ECOBOOST بسعة 2300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا، و 441 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب قدرات اخرى تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 سعة 2700 سي سي، قادر على انتاج قوة 330 حصانا، و 563 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

التصميم الخارجي للسيارة فورد رينجر 2023

 

واظهرت الصور التجسسية للسيارة فورد رينجر 2023 العديد من الاسرار، حيث دعمت بجنوط رياضية تتخذ تصميم النجمة النارية المتشعبة مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية متعددة الاغراض مع حافة تحتوي على اشارات STOP عند التوقف، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ويبدو أن المقدمة سوف تحمل شبكات متعددة الفتحات الهوائية مع مصابيح تعمل بتقنية LEDLIGHT.

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