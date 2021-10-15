ضربة غير متوقعة .. إلهام شاهين تعلق على وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفن المصري فقد خلال العام الحالي الكثير من أبنائه، متابعة:" تأثرت كثيرا بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز".

وأضافت "إلهام شاهين"، خلال حوارها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، خلال حفل مهرجان الجونة:" عند إصابة سمير غانم بكورونا توقعت أنه سيتوفى ولكن وفاة دلال لم أتوقعها أبدا"، متابعة:" وفاة دلال كانت ضربة كبيرة بالنسبالي".

وأكملت:" فقدنا عزت العلايلي والكاتب وحيد حامد وكوثر هيكل، متابعة: كوثر هيكل قدمت للفن المصري أعظم القصص الرومانسية.

ولفتت إلى أنها تهتم كثيرا بالمهرجانات والمشاهدة، متابعة:" السنة اللي فاتت أنا اتفرجت على كل الأفلام المشاركة بالمهرجان".

وأشارت إلى أن مهرجان الجونة نجح في الحصول على أفلام جديدة لم تعرض من قبل.

ووجهت حديثها إلى المواطنين قائله:" الناس فاكرة أننا بنيجي نحضر الحفلة بس لا في فاعليات أخرى ولكن لا يتم تصورها".

وأشادت بـ فكرة المسلسلات القصيرة، متابعة:" حبيت فكرة الخمس حلقات والتجربة نجحت بالفعل".