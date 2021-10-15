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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربة غير متوقعة .. إلهام شاهين تعلق على وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفن المصري فقد خلال العام الحالي الكثير من أبنائه، متابعة:" تأثرت كثيرا بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز".

وأضافت "إلهام شاهين"، خلال حوارها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، خلال حفل مهرجان الجونة:" عند إصابة سمير غانم بكورونا توقعت أنه سيتوفى  ولكن وفاة دلال لم أتوقعها أبدا"، متابعة:" وفاة دلال كانت ضربة كبيرة بالنسبالي".

وأكملت:" فقدنا عزت العلايلي والكاتب وحيد حامد وكوثر هيكل، متابعة: كوثر هيكل قدمت للفن المصري أعظم القصص الرومانسية.

ولفتت إلى أنها تهتم كثيرا بالمهرجانات والمشاهدة، متابعة:" السنة اللي فاتت أنا اتفرجت على كل الأفلام المشاركة بالمهرجان".

وأشارت إلى أن مهرجان الجونة نجح في الحصول على أفلام جديدة لم تعرض من قبل.

ووجهت حديثها إلى المواطنين قائله:" الناس فاكرة أننا بنيجي نحضر الحفلة بس لا في فاعليات أخرى ولكن لا يتم تصورها".

وأشادت بـ فكرة المسلسلات القصيرة، متابعة:" حبيت فكرة الخمس حلقات والتجربة نجحت بالفعل".

إلهام شاهين سمير غانم دلال عبد العزيز مهرجان الجونة اخبار التوك شو

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