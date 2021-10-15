محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل والذي يعد إمتدادا للإحتفالات ألبومه الجديد " يا فاتني" التي تصدرت أغانيه تريندات محتلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره علي برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينةبي العالمية .

حفل محمد حماقي

تفاصيل حفل محمد حماقي

صعد محمد حماقي علي خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت اهم حفلاته .

وواصل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .

كما قدم حماقي عدد من من ألبومه "يا فاتني" تلبية لرغبات الجمهور ممن رددوا معه أغاني "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" "عرض مستمر" .. بالإضافة إلى " مش قادر انسى" و"قالوا عنك" .

لقطات من حفل محمد حماقي

وقام حماقي باهداء أغنيتي "أم الدنيا" و "قادرين نعملها" لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر .

تخلل الحفل تكريم د. حنان السعداوي بادارة الجامعة البريطانية لحماقي لاهتمامه وابداعاته في مجال الموسيقى والأغنية في التصدي للاسفاف .

من جانبه حرص حماقي علي توجيه الشكر لكل من ساهم في صناعة الحفل حيث خص بالشكر منظمه مصطفي أبو دشيش الذي بذل مجهودا كبيرا للخروج به في أفضل شكل من اضاءة وليد الحريري ومسرح مميز لتامر فوزي ولما للحفل من أهمية خاصة كونه يعد إمتدادا لنجاح ألبوم "يا فاتني" بالإضافة إلى اهتمام أبو دشيش لتقديم دائما الجديد والمميز لطلاب الجامعة كل عام.

الجدير بالذكر أن حماقي نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة ترويجية لألبومه الجديد الذي طرح بشكل كامل مساء أمس الاول الأربعاء، ويضم ألبوم "يا فاتني" 15 أغنية منهم 9 أغاني جديدة من أبرزها "يا "فاتني" و"ظلموني" و"بنفارق"، و"يانسيم"، و"ولا ليلة من لياليك"، و"مش قادر انسى"، فيما كان قد طرح أغان أخرى على مدار الأسابيع الماضية منها "لو هتسيب" و"طلع موضة"، و"عرض مستمر"، و"وزيها مين" و"تك"، و"ليلة العمر".