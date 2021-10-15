ما الدولة الأوروبية الرائدة في محاربة الأخطار الناجمة عن النفايات الإلكترونية؟

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الدولة الأوربية الرائدة في محاربة الأخطار الناجمة عن النفايات الإلكترونية ، مثل تاريخ الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الثاني من كل عام، يوما رمزيا للفت الأنظار حول مخاطر النفايات الإلكترونية (E-Waste Day) . من بين جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المطروحة في الأسواق في العالم، بالكاد تتم إعادة تدوير 20٪ منها بعد الاستخدام، أما البقية فتتراكم في المنازل والمكاتب أو ينتهي به المطاف في مدافن قمامة غير قانونية، حسب تقرير حديث.

وحسب دراسة قام بها معهد :ريكوبال" Recupel فإن "أكثر من 50 مليون جهاز كهربائي غير مستخدم عبر العالم ملقى في المنازل والحدائق والمرائب وهي أجهزة لم تعد تعمل على النحو الأمثل أو معطلة تمامًا".

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، ينتج العالم ما يصل إلى 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا؛ وعلى الرغم من أن قيمة هذه النفايات تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، إلا أن 20% منها فقط يتم إعادة تدويره رسميا. وتتم الآن استعادة مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتجديدها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، مما يوفر خدمات ومنتجات مبتكرة للأسواق.

وحسب تقرير "ريكوبال"، تمتلك الأسرة البلجيكية 79 جهازًا كهربائيًا في المتوسط ​​في المنزل بما يشمل الحاسوب المحمول وفرشاة الأسنان الكهربائية إلى جانب الهاتف الذكي. ومن هذا المنطلق يوجد: 9 ملايين جهاز معطّل في المنازل البلجيكية، تتجلى حسب التفصيل الآتي:

213000 مصباح يدوي معطّل

103000 مكواة معطّلة

86000 آلات ثاقبة

53000 مقص إلكتروني للعشب

31000 غسالة

ويقول معهد "ريكوبال" إنه جمع بالفعل 87347 طنًا من المعدات الإلكترونية لغاية العام 2021 . في عام 2020، تمكن من جمع 123،840 طنًا. هذا يعادل 10.8 كغ للفرد، مما يجعل بلجيكا من الدول الأوروبية الرائدة في مجال إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، حسب التقرير.

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