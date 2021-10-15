عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما الدولة الأوروبية الرائدة في محاربة الأخطار الناجمة عن النفايات الإلكترونية؟

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن  الدولة الأوربية الرائدة في محاربة الأخطار الناجمة عن النفايات الإلكترونية ، مثل تاريخ الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الثاني من كل عام، يوما رمزيا للفت الأنظار حول مخاطر النفايات الإلكترونية (E-Waste Day) . من بين جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المطروحة في الأسواق في العالم، بالكاد تتم إعادة تدوير 20٪ منها بعد الاستخدام، أما البقية فتتراكم في المنازل والمكاتب أو ينتهي به المطاف في مدافن قمامة غير قانونية، حسب تقرير حديث.

وحسب دراسة قام بها معهد :ريكوبال" Recupel فإن "أكثر من 50 مليون جهاز كهربائي غير مستخدم عبر العالم ملقى في المنازل والحدائق والمرائب وهي أجهزة لم تعد تعمل على النحو الأمثل أو معطلة تمامًا".

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، ينتج العالم ما يصل إلى 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا؛ وعلى الرغم من أن قيمة هذه النفايات تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، إلا أن 20% منها فقط يتم إعادة تدويره رسميا. وتتم الآن استعادة مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتجديدها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، مما يوفر خدمات ومنتجات مبتكرة للأسواق.

 

وحسب تقرير "ريكوبال"، تمتلك الأسرة البلجيكية 79 جهازًا كهربائيًا في المتوسط ​​في المنزل بما يشمل الحاسوب المحمول وفرشاة الأسنان الكهربائية إلى جانب الهاتف الذكي. ومن هذا المنطلق يوجد: 9 ملايين جهاز معطّل في المنازل البلجيكية، تتجلى حسب التفصيل الآتي:

213000 مصباح يدوي معطّل

103000 مكواة معطّلة

86000 آلات ثاقبة

53000 مقص إلكتروني للعشب

31000 غسالة

ويقول معهد "ريكوبال" إنه جمع بالفعل 87347 طنًا من المعدات الإلكترونية لغاية العام 2021 . في عام 2020، تمكن من جمع 123،840 طنًا. هذا يعادل 10.8 كغ للفرد، مما يجعل بلجيكا من الدول الأوروبية الرائدة في مجال إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، حسب التقرير.

من هي الدولة الأوربية الرائدة في محاربة الأخطار الناجمة عن النفايات الإلكترونية؟ … - YouTube

 

 

 

2020 الهاتف الذكى الأجهزة الكهربائية منظمة العمل الدولية النفايات الإلكترونية الكهربائية

ترشيحاتنا

شفاعة أدوات الرسول .. أشياء تبرك بها الصحابة في يوم مولد المصطفى

البرازيل يسحق أوروجواي بهدفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

طلبت الطلاق في النهاية .. سعودي يوافق على طلب زوجته 270 ألف دولار للاستمرار في البيت

بهدف نظيف .. الأرجنتين تتخطي عقبة بيرو في تصفيات كأس العالم

بايدن يوقع مشروع قانون برفع سقف الدين الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ