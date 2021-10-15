الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الأنبا كاراس بدير الملاك ميخائيل بقنا

شارك الآلاف من أبناء مركز نقاده جنوب قنا ، في مراسم صلاة الجنازة علي جثمان الأنبا كاراس ، أسقف عام المحلة الكبرى ، و المتوفى على ٦٣ عاماً.
أقيمت مراسم صلاة الجنازة بدير الملاك ميخائيل بصحراء نقاده، بحضور الأنبا بيمن أسقف قوص و نقاده ، و وفود كنسية من عدد من المحافظات المصرية التي خدم بها الفقيد.
تستقبل كنيسة الشهيد مار جرجس بنقاده، الراغبين فى تقديم واجب العزاء يوم السبت طوال اليوم ، فيما تستقبل كنيسة الشهيد اسطفانوس بقوص العزاء ، علي مدار يوم الأحد.
يذكر نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها من مواليد عام ١٩٥٨ حصل على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، و حصل على درجة الماجستير في علم التاريخ الكنسي من المعهد العالي للدراسات القبطية و العلوم اللاهوتية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
بدأ حياته الرهبنية لدير الأنبا صموئيل عام ١٩٨٢ ثم انتقل إلى دير المحرق بأسيوط بأسم الراهب سيرافيم المحرقى، و في سنة ١٩٩١ صار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقاده وقوص ، و رُسم أسقفاً عاماً على إيبارشية المحلة الكبرى ٢٠١٣ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.