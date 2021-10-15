الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الأنبا كاراس بدير الملاك ميخائيل بقنا

بعد وفاته فى المحلة..

شارك الآلاف من أبناء مركز نقاده جنوب قنا ، في مراسم صلاة الجنازة علي جثمان الأنبا كاراس ، أسقف عام المحلة الكبرى ، و المتوفى على ٦٣ عاماً.

أقيمت مراسم صلاة الجنازة بدير الملاك ميخائيل بصحراء نقاده، بحضور الأنبا بيمن أسقف قوص و نقاده ، و وفود كنسية من عدد من المحافظات المصرية التي خدم بها الفقيد.



تستقبل كنيسة الشهيد مار جرجس بنقاده، الراغبين فى تقديم واجب العزاء يوم السبت طوال اليوم ، فيما تستقبل كنيسة الشهيد اسطفانوس بقوص العزاء ، علي مدار يوم الأحد.



يذكر نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها من مواليد عام ١٩٥٨ حصل على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، و حصل على درجة الماجستير في علم التاريخ الكنسي من المعهد العالي للدراسات القبطية و العلوم اللاهوتية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

بدأ حياته الرهبنية لدير الأنبا صموئيل عام ١٩٨٢ ثم انتقل إلى دير المحرق بأسيوط بأسم الراهب سيرافيم المحرقى، و في سنة ١٩٩١ صار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقاده وقوص ، و رُسم أسقفاً عاماً على إيبارشية المحلة الكبرى ٢٠١٣ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

صلاة جنازة الانبا كاراس

صلاة جنازة الانبا كاراس

صلاة جنازة الانبا كاراس

صلاة جنازة الانبا كاراس

صلاة جنازة الانبا كاراس



