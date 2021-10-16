حكم إفطار من يشعر بدوار وصداع في رمضان .. الإفتاء توضح

حكم إفطار من يشعر بدوار وصداع في رمضان ..سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من سيدة تسأل ماحكم إفطار من يشعر بدوار وصداع في نهار رمضان؟

حكم إفطار من يشعر بدوار وصداع في رمضان

جاء رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم إفطار من يشعر بدواروصداع في رمضان، بأنه عليه مراجعة الطبيب وهو الذي يحدد ذلك، فإذا قال إن الشخص بحاجة للإفطارفعليه أن يفطر، وإذا قال إن الصيام لا يؤثر في شئ فعلى الشخص استكمال صيامه.

حكم إفطار من أصيب بمرض مفاجئ في شهر رمضان

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه إذا أصيب الإنسان بمرض مفاجئ في شهر مضان، فإنحكمه يختلف باختلاف حالته.

وأوضح المركز ردا على سؤال مضمونه “ما حكم من أصيب بمرض مفاجئ في نهار رمضان؟” أنه إذا كانتحالته لا يستطيع معها الصوم، بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلى أن يتمشفاؤه.

وأشار عبر صفحته على فيس بوك إلى أنه في هذه الحالة يجب عليه قضاء تلك الأيام فى وقت آخر إن كانالمرض غير مزمنا، قال تعالى: "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

وأوضح المركز أنه إذا كان المرض مزمنا فعليه إطعام مسكين عن كل يوم، قال تعالى "وعلى الذين يطيقونهفدية طعام مسكين".

وذكر أنه إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع فى صحته بحيث لا يساعده في التعافي من هذا المرض بليستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار.

حكم الإفطار لغير عذر في شهر رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم الإفطار لغير عذر في شهر رمضان؟”.

أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن صيام شهر رمضانواجب والإفطار فى شهر رمضان لغير عذر حرام، وحرمته قطعية.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك" أن حرمة إفطار شهررمضان حرمة الكبائر وليست الصغائر.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإفطار فى رمضان لغير عذر من الكبائر ويجب على صاحبه أن يتوب وأنيقضى تلك الأيام التى أفطرها.

وأوضح أنه قد يتطلب فى بعض الأحيان ممن أفطر لغير عذر فى شهر رمضان منه كفارة، فيكون مطلوبا منهتوبة وقضاء وكفارة.