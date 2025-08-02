بتيشرت لإيهاب جلال.. طريقة إعلان المقاولون العرب التعاقد مع شكري نجيب

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن طريقه إعلان المقاولون العرب التعاقد مع شكري نجيب لاعب الإسماعيلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"بتيشرت لإيهاب جلال.. المقاولون العرب يتعاقد مع شكري نجيب لاعب الإسماعيلي السابق".

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم شكري نجيب قادما من فريق الاتحاد السكندري وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.