مباحثات باكستانية لبنانية حول تطورات البيئة الأمنية الإقليمية

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تبادل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات البيئة الأمنية الإقليمية وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الأمن.

وأكد قائد الجيش الباكستاني -خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان في مدينة "روالبندي" الباكستانية- التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان، معربا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون ذات النفع المتبادل للجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان - حسبما أفاد "راديو باكستان" - أهمية تعزيز الروابط المؤسسية وتحقيق المزيد من التعاون بين المؤسسات الأمنية في البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية اللبناني عن تقديره لإسهامات باكستان نحو تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مثمنا مهنية القوات المسلحة الباكستانية وتضحياتها في مكافحة الإرهاب.