قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: «حياة كريمة» نموذج وطني متكامل لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان
التعليم عن واقعة مدرسة دار السلام: طالب واحد بالمستشفى و6 خرجوا
سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الجديد في البنوك
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
بعد تحرك الحكومة..مقترحات برلمانية جديدة لتخفيف قيود التصالح ومعالجة العقبات| خاص
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات باكستانية لبنانية حول تطورات البيئة الأمنية الإقليمية

قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية اللبناني
قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية اللبناني
أ ش أ

تبادل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات البيئة الأمنية الإقليمية وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الأمن.

وأكد قائد الجيش الباكستاني -خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان في مدينة "روالبندي" الباكستانية- التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان، معربا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون ذات النفع المتبادل للجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان - حسبما أفاد "راديو باكستان" - أهمية تعزيز الروابط المؤسسية وتحقيق المزيد من التعاون بين المؤسسات الأمنية في البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية اللبناني عن تقديره لإسهامات باكستان نحو تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مثمنا مهنية القوات المسلحة الباكستانية وتضحياتها في مكافحة الإرهاب.

قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

عمل عالمي من أجل كوكب أكثر برودة

من أجل كوكب أكثر برودة.. البيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وزارة الزراعة

"الزراعة" تطلق برنامجاً تدريبياً لـ 80 من مهندسي البساتين بالمحافظات حول "التكنولوجيا الحديثة في إنشاء وإدارة الصوب الزراعية

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد