منتخب شابات الطائرة يصل الكاميرون للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشابات تحت 20 سنة إلى مدينة ياوندي بالكاميرون، للمشاركه في بطولة الأمم الأفريقية للشابات تحت 20 سنة خلال الفترة من 2 وحتى12 أغسطس الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم 2026.

وتتكون البعثة الرسمية لمنتخب شابات الكرة الطائرة من:

الدكتور/ حمدي نور الدين – رئيس البعثة

الكابتن/ حسام الدين شكري – المدير الفني

الكابتن/ أشرف عبد العال – المدرب العام

الكابتن/ عمرو التوني – المحلل الفني

الدكتورة/ مروة خالد – أخصائية العلاج الطبيعي

الكابتن/ منى مكاوي – حكم مرافق

وتضم قائمة اللاعبات كلا من:

خديجة محمد شوشة – فرح عمرو الحناوي

جينا محمد متولي – رولا رامي كريم

جنى وليد هندواي – ملك علاء غباشي

حلا خالد القاضي – هنا كريم الدين بليغ

ندى سامي غصوب – مريم محمد عبد السلام

لجين ياسر أبو بكر – فرح أحمد الأزهري

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد عقد اجتماعًا مع بعثة منتخب الشابات خلال معسكرهم الأخير قبل السفر إلى الكاميرون، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للفريق، وحثّ اللاعبات على التركيز وتقديم أداء مشرف يليق باسم ومكانة مصر.