تعرف علي تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا وديا ‏

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم السبت، وذلك في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويسعى الجهاز الفني للفريق السماوي بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتجربة عدد من العناصر الفنية والتكتيكية، والوقوف على مستوى الجاهزية البدنية للاعبين بعد فترة التحضير المكثفة في تركيا.

وجاء تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا وديا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

كما يستعد نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز .