مارسيليا يتعاقد مع الجناح البرازيلي بايكساو من فينورد

عزز نادي أولمبيك مارسيليا، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، خط هجومه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي إيجور بايكساو من فينورد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو.

سجل بايكساو، البالغ من العمر 25 عامًا، 18 هدفًا في 47 مباراة الموسم الماضي، واختير أفضل لاعب هولندي في الموسم. وتفوق مارسيليا على منافسيه من ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصل على خدماته.

أعلن مارسيليا عن الصفقة في وقت متأخر من يوم الجمعة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن تقارير إعلامية فرنسية قدرت قيمتها بـ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت مرتبطة بالأداء.

دفع مارسيليا مبلغًا قياسيًا قدره 32 مليون يورو لنادي براغا البرتغالي للتعاقد مع المهاجم فيتينيا في أوائل عام 2023. لم يُوفق فيتينيا في التأقلم مع الفريق، وسجل ستة أهداف فقط في 43 مباراة قبل بيعه إلى جنوة.

أظهر بايكساو كامل مهاراته خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ميلان في فبراير، مسجلاً هدف الفوز 1-0، ومُسبباً متاعب كبيرة لدفاع ميلان طوال المباراة بسرعته.

احتل مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي خلف باريس سان جيرمان، وتأهل مباشرةً إلى دوري أبطال أوروبا.

أجرى مدرب مارسيليا، روبرتو دي زيربي، عدة صفقات في سوق الانتقالات هذا الصيف، بما في ذلك استعادة المهاجم المخضرم بيير-إيميريك أوباميانغ من القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أوباميانغ، البالغ من العمر 36 عامًا، 21 هدفًا للقادسية الموسم الماضي، بعد أن أمضى موسم 2023-2024 في مارسيليا، حيث سجل 30 هدفًا إجمالاً وأصبح معشوق الجماهير في المدينة الساحلية الجنوبية.

انضم لاعب الوسط المهاجم أنخيل غوميز من ليل، والمدافع المركزي الشجاع فاكوندو ميدينا من لنس.

يُضيف انضمام أوباميانغ وبايكساو قوةً هجوميةً إضافيةً إلى خط الهجوم الذي يضمّ بالفعل ماسون غرينوود، الذي سجّل 21 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، وأمين غويري.

يفتتح مارسيليا الموسم الجديد من الدوري الفرنسي عندما يسافر إلى شمال البلاد لمواجهة رين، المقيم في بريتاني، في 15 أغسطس.