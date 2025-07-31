مارسيليا يعلن عودة أوباميانج بعد موسم في السعودية

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بشكل رسمي، استعادة خدمات النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، في إطار صفقات سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد موسم واحد قضاه اللاعب في صفوف نادي القادسية السعودي.

ونشر النادي الجنوبي مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، ظهر فيه أوباميانج داخل أروقة "فيلودروم" ليؤكد عودته إلى الفريق، من دون أن يفصح عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

وكان أوباميانج قد لعب في صفوف مارسيليا خلال موسم 2023-2024، وقدم مستويات قوية قبل أن يغادر إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية في صيف 2024، حيث شارك مع الفريق في 36 مباراة، وسجل 21 هدفًا، مسهمًا بشكل كبير في إنهاء الفريق الموسم بالمركز الرابع في دوري روشن السعودي.

ورغم أرقامه الجيدة، قررت إدارة القادسية عدم تجديد التعاقد مع النجم الجابوني صاحب الـ36 عامًا، وفضّلت التعاقد مع الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم نادي أتالانتا، في إطار خطة لتجديد الدماء وتعزيز الخط الأمامي بعناصر شابة.

عودة أوباميانج إلى مارسيليا تمثل خطوة لافتة في مشواره الاحترافي الحافل، إذ سبق له التألق مع عدة أندية أوروبية كبرى أبرزها بوروسيا دورتموند، آرسنال، وبرشلونة، قبل أن يخوض تجربة في الدوري السعودي.

ويعوّل الجهاز الفني لمارسيليا على الخبرة والقدرات التهديفية الكبيرة التي يتمتع بها أوباميانج، خاصة مع مشاركته الأوروبية المحتملة الموسم المقبل، في ظل سعي النادي للعودة إلى المنافسة القارية والمحلية بعد موسم شهد تذبذبًا في الأداء.

وتبقى الأنظار مسلطة على النجم الجابوني لمعرفة ما إذا كان قادرًا على تكرار نجاحاته السابقة بقميص مارسيليا، خاصة بعد أن أبدى سعادة واضحة بالعودة إلى بيئة يعرفها جيدًا، وجمهور اعتاد دعمه في أصعب اللحظات.