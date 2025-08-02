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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة لاعب بايرن ميونخ الألماني.. تفاصيل

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
القسم الرياضي

يبدو أن سوء حظ ألكسندر بافلوفيتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ، مع الإصابات والمرض قد عاد إلى الواجهة.

أعلن بطل ألمانيا يوم السبت أن بافلوفيتش خضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في محجر عينه خلال حصة تدريبية للفريق يوم الجمعة.

لم يُعلن بايرن عن تفاصيل الإصابة أو مدة غياب بافلوفيتش، بل قال إنه سيغيب لفترة.

يُعتبر بافلوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي الشباب في كرة القدم العالمية، لكنه عانى من قائمة طويلة من الغيابات بسبب إصابات وأمراض غير مألوفة أحيانًا.

عانى بافلوفيتش من التهاب اللوزتين في موسم 2023-2024، وهو موسمه الأول، واستبعد من تشكيلة ألمانيا في يورو 2024 بسبب المرض. في الموسم الماضي، غاب لفترات بسبب كسر في الترقوة وحمى غدية.

ويبدأ موسم بايرن في 16 أغسطس بمواجهة شتوتجارت في كأس السوبر الألماني.

ألكسندر بافلوفيتش بايرن ميونيخ بطل ألمانيا

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