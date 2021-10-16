زاهي حواس ينعي فوزي فهمي: كان رمزا كبيرا من رموز الوطن

نعي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، الدكتور فوزي فهمي.

وقال "حواس" إن الثقافة في مصر فقدت أحد أبرز رموزها.

وأضاف "حواس" ان الراحل كان قيمة ثقافية عالية جدا ، وله دور كبير في تطوير أكاديمية الفنون وترك بصمه كبيرة في وزارة الثقافة ويعتبر من أهم المثقفين المصريين.

وأوضح "حواس" انه كان من أعز أصدقاءه، وكان معلم للأجيال وأثر بشكل في الثقافة المصرية، وعمل مع الفنان فاروق حسني لمدة ٢٢ عام وكان ينظم عمل المجلس الأعلى للآثار.



وأشار " حواس" أنه ترك علامات بارزة في مجال المسرح والنقد وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الجدير بالذكر أن الدكتور فوزى فهمى مواليد عام 1938، حاصل على درجة دكتوراه في علوم المسرح عام وبكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما، عضو المجلس الأعلى للثقافة وشغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة منها وكيل لوزارة الثقافة، رئيس للمركز القومي لثفافة الطفل كما عمل بأكاديمية أستاذ، ونائب الرئيس، ورئيس وتولى منصب عميد معهد النقد الفني وعميد معهد العالي للفنون المسرحية من مؤلفاته المسرحية عودة الغائب، لفارس والأسيرة ولعبة السلطان كما ترجم 100 كتاب للطفل.