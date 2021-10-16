الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بـ ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بمناسبة حلول ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام والرحمة، محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: "نسأل الله أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".

واختتم رئيس المجلس: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر ونعاهدكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم.. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".

إجازة المولد النبوي الشريف

يذكر أن وزارة القوى العاملة، أعلنت أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

وأعربت القوى العاملة عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

إجازة المولد النبوي الشريف

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف ، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.