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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ازعجوا السلطات.. ضبط 3 شهود ادعوا سقوط ميكروباص كوبري الساحل في النيل

البحث عن ميكروباص
البحث عن ميكروباص كوبري الساحل

أمرت النيابة العامة بالقبض على 3 أشخاص ادعوا رؤية سقوط ميكروباص كوبري الساحل داخل مياه نهر النيل، بتهمة إزعاج السلطات.

تلقت النيابة العامة، بلاغًا يوم الأحد  10 أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامن مع ذلك رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وانتقلت النيابة لموقع البلاغ وعاينته فتبينت وجود كسر بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو من كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى سقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.

وعلى إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في 15 من شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما أدعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.

وألقي القبض على المتهم استجوبته النيابة العامة أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.

ثم أعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا أن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات سمعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيء، فأمرت النيابة العامة بالقبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.

وطالبت النيابة العامة الكافة بتحري الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يتم تداوله من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات في إطار الشفافية المعهودة فيها، كاشفة عن الحقائق ومتصدية للشائعات، فلَرُبّ شائعة تودي بصاحبها إلى مسائلةٍ وعقاب.

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